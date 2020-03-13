Си Цзиньпин объявил войну коронавирусу и бедности

Внезапная вспышка коронавируса обернулась убытками для экономики и общества. Власти Китая бросили все силы на борьбу с инфекцией. Однако наравне с этим необходимо продолжать сражаться с бедностью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что победа в войне с нищетой — главная задача при построении общества среднего достатка. Для этого необходимо увеличить поддержку бедных районов и содействовать в вопросах занятости среди населения с низким достатком.

«Это сложная битва. Нельзя останавливаться. Нельзя допускать ошибки по невнимательности. Нельзя расслабляться», — сказал Си Цзиньпин.

Власти Китая поставили амбициозную задачу искоренить нищету до конца года в условиях коронавируса. По словам Си Цзиньпина, это будет непросто, но все районы страны принимают максимум усилия для её реализации.

Решительная борьба с нищетой ведется в Китае последние несколько лет. С 2012 года количество людей, живущих за чертой бедности, сократилось с 98 млн 99 тыс. до 5 млн 510 тыс. человек. Процент нищеты за это же период упал с 10,2% до 0,6%. Во многих регионах над нищетой была одержана решительная победа.

Как отмечает Медиакорпорация Китая, в планах страны было вывести население китайских деревень из-за черты бедности в 2020 году. Сделать это — обязательство Центрального комитета партии перед народом, и оно должно быть выполнено в установленные сроки, подчеркнул Си Цзинпин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться уже к июню.