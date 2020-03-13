В Китае рассказали о сроках окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что пандемия нового коронавируса в мире может закончиться уже к июню, если страны предпримут необходимые меры.

Он отметил, для этого, необходимо, чтобы страны приложили все усилия для борьбы с пандемией коронавируса Covid-19 и следовали инструкциям ВОЗ, газета New York Post. В таком случае можно победить пандемию в считанные месяцы.

На сегодня в мире насчитывается 125 тыс. человек заболевших коронавирусом более чем в 110 странах, 4625 скончались, при этом 68 тыс. человек выздоровели и выписаны из больниц.

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 34 человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.