Страны Евросоюза могут закрыть границы на два года

Возможность перекрытия границ на два года из-за ситуации с коронавирусом рассматривается в Евросоюзе, сообщает глава Центрального штаба по борьбе с коронавирусом в Чехии, замминистра здравоохранения республики Росан Прымула.

По его словам, на улучшение ситуации с COVID-19 уйдет долгое время. Замминистра заявил, что принятые властями Чехии меры по закрытию границ необходимы для того, чтобы остановить распространие инфекции в стране.

Прымула отметил, что нужно предотвратить въезд в республику жителей стран, в которых обстоит серьезная ситуация с коронавирусом. Речь идет об Италии, Франции, Испании, Германии и других.

Глава Минздрава заявил, что положительный результат от принятых мер стоит ожидать не раньше конца апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково отменены десятки рейсов в Европу и страны СНГ.