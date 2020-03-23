В Пулково отменены десятки рейсов в Европу и страны СНГ

Петербургский аэропорт Пулково отменил 45 рейсов, из которых большинство — в страны Средней Азии, Европы и в российские города. Рейсы должны были вылететь из Петербурга в понедельник, 23 марта.

Согласно информации с электронного табло Пулково, были отменены самолеты в Москву: в 5.50, 13.05 и 18.00. Самолет в Самару должен был вылететь в 14.00. Рейсы в Душанбе в 00.05 и 15.00 также отменили.

Пассажиры также не смогут сегодня улететь в Самарканд, Худжанд, Ургенч, Ташкент, Термез, Нур-Султан, Алматы, Наманган, Баку, Ереван и в Минск.

Что касается стран Европы, в Пулково отменены рейсы в Прагу, Ригу, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Хельсинки, Ла Роману, Ларнаку, Вену, Цюрих, Кишинев, Будапешт, Стокгольм, Амстердам, Варшаву и Тель-Авив.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Белавиа» приостанавливает полеты в Санкт-Петербург.