«Белавиа» приостанавливает полеты в Санкт-Петербург

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Чартерное авиасообщение приостанавливают исключительно из соображений обеспечения безопасности российских граждан. Фото: pixabay.com

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» приостанавливает полеты в Северную столицу из-за ситуации в стране на фоне распространения коронавируса. Авиакомпания возобновит полеты после 10 апреля.

Как сообщает «Белавиа» в Facebook, авиакомпания также перестанет выполнять рейсы в Калининград. Ранее «Белавиа» приостановила полеты в ряд европейских стран, в том числе в некоторые российские города и аэропорт «Жуковский». Причиной этому стало принятие рядом стран ограничений на въезд иностранцев.

Компания призывает регулярно проверять обновления на официальном сайте «Белавиа» об отмененных рейсах из-за пандемии COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стал известен самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса.

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