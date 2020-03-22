Стал известен самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Салоны общественного транспорта обрабатывают каждый раз, перед тем как в салон заходят пассажиры. Фото: Baltphoto

Салоны общественного транспорта обрабатывают каждый раз, перед тем как в салон заходят пассажиры. Фото: Baltphoto

Дал свою оценку видам транспорта директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Викулов отметил, что наиболее опасным для заражения является транспорт, в котором в ограниченном пространстве собирается большое количество пассажиров. При этом, метро не так опасно, благодаря наличию тепловизоров и фильтрации воздуха. Об этом сообщают РИА-новости.

Предсказуемо, самым безопасным стал личный транспорт.

Если же выбор стоит между автобусом и такси, предпочтение стоит отдать последнему средству передвижения.

Но и за общественный транспорт волноваться не стоит. Сейчас введены строгие меры по его обработке. Регулярно специальными дезинфицирующими средствами протираются поручни и валидаторы, а также двери метро и турникеты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начали дезинфицировать общественный транспорт.