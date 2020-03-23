Мошенники обокрали троих жителей Петербурга по одинаковой схеме

Сотрудники банка никогда не потребуют у клиентов данных об их счетах. Фото: pixabay.com

Сотрудники банка никогда не потребуют у клиентов данных об их счетах. Фото: pixabay.com

За несколько дней злоумышленники поживились почти двумя миллионами рублей, которые украли у жителей Северной столицы.

Во всех случаях мошенники действовали по одному и тому же сценарию: звонили потенциальным жертвам и представлялись сотрудниками кредитно-финансовой организации. Получив необходимые данные о счетах, преступники списывали деньги.

Первый случай был зафиксирован еще 17 марта, когда в полицию обратился мужчина и рассказал, что таким образом лишился 20 тысяч рублей. Затем злоумышленники, судя по всему, стали наглее: у следующей жертвы, пенсионерки с Васильевского острова, украли уже миллион рублей. Такая же участь, к несчастью, постигла старушку в Центральном районе Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве вор вынес из квартиры украшения почти на 100 тысяч рублей.