Установленные ГИБДД камеры начнут отслеживать водителей, которые разговаривают по телефону за рулем

Установленные ГИБДД камеры начнут отслеживать водителей, которые разговаривают по телефону за рулем
Камеры будут фиксировать разговоры по телефону за рулем. Фото: Baltphoto

В Госавтоинспекции заявили о планах ввести в работу современные камеры для контроля использования водителями телефонов за рулем.

Как сообщает «Коммерсантъ», опирающаяся на нейросети технология позволит камерам понять, говорит ли водитель по телефону и пристегнут ли он ремнем безопасности.

В случае, если камера зафиксирует нарушение — водитель будет оштрафован. Если за рулем был не владелец авто, то собственник сможет обжаловать штраф и переписать его на виновника.

Перед установкой камеры будут протестированы и получат сертификаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы, не платившие за парковку, получат порядка 1 тысячи штрафов. Напомним, что штраф за неоплату парковки равняется 3 тысячам рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гибдд камера штраф
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Евровидение -2020» хотят перевести в режим онлайн
Владельца грузовика, вывалившего мусор на газон на Бабушкина, обязали убраться
Установленные ГИБДД камеры начнут отслеживать водителей, которые ...
Клишас: планов о переносе голосования по Конституции из-за коронавируса нет
Мошенники обокрали троих жителей Петербурга по одинаковой схеме
Мишустин заявил о более легкой ситуации по коронавирусу в России, по ...
Тридцатилетнее панно «Вода — это жизнь» на доме на ...
Коронавирус освободил дороги Петербурга от пробок