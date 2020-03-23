Установленные ГИБДД камеры начнут отслеживать водителей, которые разговаривают по телефону за рулем

Камеры будут фиксировать разговоры по телефону за рулем. Фото: Baltphoto

Камеры будут фиксировать разговоры по телефону за рулем. Фото: Baltphoto

В Госавтоинспекции заявили о планах ввести в работу современные камеры для контроля использования водителями телефонов за рулем.

Как сообщает «Коммерсантъ», опирающаяся на нейросети технология позволит камерам понять, говорит ли водитель по телефону и пристегнут ли он ремнем безопасности.

В случае, если камера зафиксирует нарушение — водитель будет оштрафован. Если за рулем был не владелец авто, то собственник сможет обжаловать штраф и переписать его на виновника.

Перед установкой камеры будут протестированы и получат сертификаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы, не платившие за парковку, получат порядка 1 тысячи штрафов. Напомним, что штраф за неоплату парковки равняется 3 тысячам рублей.