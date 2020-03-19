Петербуржцы, не платившие за парковку, получат порядка 1 тысячи штрафов

Автомобилисты Петербурга, пренебрегавшие оплатой за парковку в центре города, в ближайшее время получат суммарно около тысячи штрафов.

Об этом в четверг, 19 марта, рассказал глава КРТИ Алексей Гончаров. На сегодняшний день данные недобросовестных водителей уже находятся в ведении комитета, получившего их от ГИБДД. Председатель КРТИ также отметил, что уже с 12 марта, после того, как в Петербурге закон о штрафах реально начал действовать, количество нарушений сократилось на треть.

Напомним, что штраф за неоплату парковки равняется 3 тысячам рублей. Нарушители получат уведомление о штрафе в течение месяца с момента неоплаты. Уже сейчас на каждой парковке находятся три контролера, в будущем их количество увеличат.

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