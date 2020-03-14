В Петербурге откроется парк для электробусов

Закупка низкопольных автобусов очень важна для перевозки пассажиров на инвалидных колясках. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Закупка низкопольных автобусов очень важна для перевозки пассажиров на инвалидных колясках. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Площадку под него город выделит автобусному парку №6.

Сегодня, 14 марта, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил крупнейшее транспортное предприятие северной столицы. Речь идет о автобусном парке №6, который находится на улице Стасовой 14. В парке работает 1700 человек. Ежегодно его автобусы перевозят 50 миллионов пассажиров, ведь обслуживает парк целых три района. Из-за этого предприятие испытывает проблемы с загруженностью.

Чтобы решить возникшие проблемы, в парке будет проведена реконструкция и ремонт зданий. В данный момент, благодаря программе реновации и модернизации парк увеличивает количество автобусов, которые приспособлены для маломобильных людей.

В рамках модернизации и расширения, город выделит парку необходимые площадки. На одной из них оборудуют новый парк для электробусов и комплекс для мойки транспорта. Также, в парке оборудуют стоянку для личного транспорта сотрудников предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые автобусы довезут пассажиров до Гатчины и Мурино.