Россия доставила на самолетах вирусологов и медиков в Италию

Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: http://mil.ru

Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: http://mil.ru

Девять самолетов Ил-76 ВКС РФ доставили в Италию около 100 российских военных специалистов и технику для помощи в борьбе с коронавирусом.

В Минобороны РФ сообщили, что в кратчайшие сроки на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» доставлены мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Все специалисты, которых направили на помощь, имеют опыт работы во время вспышки Эболы и Сибирской язвы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гуманитарная помощь направлена в Италию «из гуманитарных соображений. Песков также заявил, что в борьбе с коронавирусом необходимо объединить усилия.

По последним данным, всего в Италии заражено 59 138 человек. Зарегистрировано 5 476 смертей и 7 024 выздоровлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиянка Анастасия Москаленко, живущая во Флоренции, рассказала, как проходит жизнь в Италии, в которой заболели уже более 12 тысяч человек. По ее словам, в стране действует строжайший карантин. Компании и учебные заведения перешли на дистанционный режим.