В США заключенные выходят на свободу из-за коронавируса

В США заключенные выходят на свободу из-за коронавируса
Флаг США. Фото: pixabay

В Соединенных Штатах тюрьмы начали выпускать заключенных на свободу для предотвращения распространения пандемии коронавируса COVID-19.

Как сообщает The Wall Street Journal, на свободу выпускают только тех заключенных, которых осудили за преступления легкой степени тяжести, а также несовершеннолетних, пожилых и больных. Такие меры уже начали предпринимать тюрьмы в Калифорнии, Нью-Йорке, Техасе и ряде других американских штатов.

Коронавирусом оказались заражены сотрудники исправительных учреждений в штатах Пенсильвания, Мичиган, Вашингтон, Нью-Йорк и округе Колумбия. По этой причине осужденных поместили под карантин. На территории штата Нью-Йорк коронавирус диагностировали у 30 заключенных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осужденный за домогательства Харви Вайнштейн подхватил коронавирус в тюрьме.

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