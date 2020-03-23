Осужденный за домогательства Харви Вайнштейн подхватил коронавирус в тюрьме

Американский продюсер Харви Вайнштейн, ранее приговоренный к 23 годам заключения за изнасилования и принуждения к сексу, заразился коронавирусом COVID-19.

Как сообщает британское издание Daily Mail, ссылаясь на источник, у Вайнштейна появились симптомы коронавируса, после чего он сдал в тюрьме тест, который подтвердил опасения. Сейчас голливудский продюсер находится на карантине.

11 марта Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюрьмы. Его обвиняли в домогательствах десятки женщин, которые работали с ним. Среди них были Анджелина Джоли, Ума Турман, Роуз Макгоуэн и Кара Делевинь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон. Но представитель актрисы опроверг данную информацию сказав, что наедине с Вайнштейном Энистон никогда не была.