Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон

Данная информация получена из материалов судебного дела продюсера. В распечатанном электронном письме было написано: «Убить ее за это». Вайнштейн предположил, что и Энистон обратилась в полицию по поводу его возможных домогательств. Об этом сообщает Mirror.

Но представитель актрисы опроверг данную информацию сказав, что наедине с Вайнштейном Энистон никогда не была. Не знает актриса и о существующем электронном письме с подобным текстом.

Несмотря на это, неприятные инциденты у актрисы с продюсером все же были. В 2005 году Вайнштейн в грубой форме потребовал от друга актрисы, чтобы он освободил место рядом с ней на ужине, посвященном выходу одного из фильмов. В другой раз Вайнштейн хотел от Энистон, чтобы она надела платье бренда его жены, на что получил отказ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы.