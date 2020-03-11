Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы

Харви Вайнштейна оправдали еще по двум случаям изнасилования, что избавило его от пожизненного заключения. Фото: Wikipedia

Харви Вайнштейна оправдали еще по двум случаям изнасилования, что избавило его от пожизненного заключения. Фото: Wikipedia

Американский продюсер Харви Вайнштейн отправился в тюрьму на 23 года: присяжные признали его виновным в сексуальном насилии.

Последними словами продюсера перед оглашением приговора были слова раскаяния. Кроме того, Вайнштейн отметил, что находится в «полном замешательстве». На обвинения своих экс-коллег он отреагировал удивлением, заявив, что был лишь близким другом Мириам Хейли и Джессики Манн.

Хотя присяжные, в составе семерых мужчин и пяти женщин, посчитали Вайнштейн виновным, его оправдали по двум дополнительным пунктам. Иначе продюсер мог провести за решеткой всю жизнь, пишет издание Variety.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что обвиняемый в издевательстве над срочником Шамсутдиновым, расстрелявшем своих сослуживцев, получил условный срок. Также, ему придется оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.