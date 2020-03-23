Беглов назвал низким качество дезинфекции транспорта

На еженедельном рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства в понедельник, 23 марта, градоначальник вынес на обсуждение вопрос о качестве уборки и дезинфекции общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, в ходе обсуждения вопроса о дезинфекции транспорта во время пандемии коронавируса, глава Петербурга отметил низкое качество выполняемых на маршрутах работ, после чего поручил главе комитета по транспорту принять необходимые меры по улучшению ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти не выявлено новых случаев заражения коронавирусом. В Северной столице находится 15 человек, у которых подтвердилось наличие опасной инфекции. Среди них 14 жителей Санкт-Петербурга и одна жительница Ленинградской области