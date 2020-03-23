За прошедшие сутки в Петербурге и Ленобласти не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Несмотря на принятые меры предосторожности, число пациентов с подтвержденным коронавирусом в России неуклонно растет. К счастью, в Петербурге и области за последние сутки новые случаи заражения не зафиксированы.

На сегодняшний день, 23 марта, в Северной столице находится 15 человек, у которых подтвердилось наличие опасной инфекции. Среди них 14 жителей Санкт-Петербурга и одна жительница Ленинградской области. В общей сложности, с момента начала пандемии, зафиксировано 17 случаев заражения.

К счастью, два человека успешно излечились и были выписаны. Остальные по-прежнему находятся в клинической инфекционной больнице имени Боткина. При этом по номеру 112 за прошедшие сутки поступило 1459 обращений, связанных c COVID-19. В скорую по этому вопросу звонили 1148 раз, передает Telegram-канал «Петербург против коронавируса».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по России за сутки выявлен 71 случай заражения.