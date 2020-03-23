В России зафиксирован 71 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в России был выявлен 71 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА «Новости».

Теперь число заболевших в стране достигло 438 человек. При этом 17 человек вылечились.

Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».