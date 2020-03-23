Обновление трамвайного парка в Петербурге оценили в 56 млрд рублей

Головин подчеркнул, что власти будут стремиться к улучшению качества пассажирских перевозок. Фото: Baltphoto

Головин подчеркнул, что власти будут стремиться к улучшению качества пассажирских перевозок. Фото: Baltphoto

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин сообщил, что весь трамвайный парк Северной столицы нуждается в замене.

Замена всех имеющихся в распоряжении города трамваев еще не утверждена. Однако в понедельник, 23 марта, этот вопрос обсуждался на заседании Законодательного собрания Петербурга. Согласно расчетам, которые привел в своем заявлении Головин, на это требуется 56 миллиардов рублей в течение пяти лет.

Полное обновление арсенала трамваев приведет к повышению количества перевозок и росту пассажиропотока. Глава комитета подчеркнул, что горожане с удовольствием пользуются «новой техникой».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СПб ГУП «Пассажиравтотранс» намерен приобрести 30 больших автобусов. На эти цели потребуется свыше 530 миллионов рублей. Исполнитель заказа определится 13 апреля 2020 года.