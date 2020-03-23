В Петербурге «Пассажиравтотранс» возьмет в лизинг 30 автобусов за 530 млн рублей

Предприятие «Пассажиравтотранс» намерено пополнить свой парк в Петербурге 30 новыми низкопольными автобусами. На их закупку выделено 534 миллиона рублей.

Поставка общественного транспорта, предположительно, состоится уже в декабре текущего года. Среди автобусов должны появиться новые трёхдверные, односекционные и низкопольные модели. Кроме того, новый транспорт будет оснащен всем необходимым для использования людьми с ограниченными возможностями.

Согласно информации на интернет-портале госзакупок, конкурсные заявки принимаются до 6 апреля, а поставщик автобусов определится 13 апреля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Северной столицы Александр Беглов остался недоволен качеством дезинфекции, проводимой в салонах общественного транспорта. Он поручил главе комитета по транспорту исправить ситуацию.