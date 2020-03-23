«Пассажиравтотранс» купит 140 новых автобусов до конца 2020 года

На дороги Петербурга выйдут 140 новых автобусов. Об обновлении подвижного состава сообщил ГУП «Пассажиравтотранс».

Автобусы будут закуплены партиями с августа по декабрь 2020 года. Из них 30 будут приобретены за счет собственных средств «Пассажиравтотранса».

Как сообщили в пресс-службе предприятия, 60 из закупаемых автобусов будут работать на метане и пополнят парк экологичного транспорта. Среди автобусов на дизеле 25 будут двухсекционными. Вместимость их составит не менее 163 пассажиров.

Все автобусы будут низкопольными и приспособленными для маломобильных пассажиров. Среди обязательных требований к закупаемому транспорту также наличие оборудования для бесконтактной оплаты и зарядные устройства для телефонов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге автобусы подвергли дополнительной дезинфекции в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.