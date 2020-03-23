Ветеранам Петербурга в мае предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте

Ветеранам Петербурга в мае предоставят бесплатный проезд в общественном транспорте
Ветераны. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Бесплатно транспортом можно будет воспользоваться в течение 10 дней.

Соответствующий законопроект подготовил Комитет по транспорту города на Неве. В случае его принятия, с 3 по 12 мая ветераны бесплатно смогут ездить на общественном транспорте и пригородных поездах. Льготами смогут воспользоваться участники боевых действий, инвалиды великой Отечественной войны, тыловики, жители блокадного Ленинграда и бывшие узники концлагерей, которые были несовершеннолетними на период военных действий.

Данный законопроект разработан в рамках 75-летнего юбилея Великой Победы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветераны получат медали к 75-летию Победы на дому. В связи с распространением коронавирусной инфекции, пожилым людям лучше не покидать дом лишний раз. В связи с этим, волонтеры посетят ветеранов сами.

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