Ветераны получат медали к 75-летию Победы на дому

Ветераны получат медали к 75-летию Победы на дому
Ветераны. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Позаботиться о пожилых героях войны решили из-за их почтенного возраста и из-за постановления губернатора о борьбе с коронавирусом.

Из-за ситуации с распространение COVID-19, горожанам старше 65 лучше не выходить лишний раз на улицу. Поэтому, главам районных администраций поручено организовать вручение медалей на дому. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В группы, которые направятся поздравлять ветеранов войдут медицинские работники, волонтеры и представители местных органов власти. Всего планируется вручить 104000 юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». На данный момент их получили 42 тысячи ветеранов города на Неве.

До 30 апреля также будут приостановлены все мероприятия досуга для граждан пожилого возраста.

К сожалению, подобная новость может быть интересна злоумышленникам, поэтому ситуация будет взята на контроль полицией. Участковые проведут обход ветеранов и расскажут о возможных опасностях и мерах предосторожности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ветераны получат льготы на вывоз мусора.

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