Петербургские ветераны получат льготы на вывоз мусора

Петербургские ветераны получат льготы на вывоз мусора
Ветераны. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Петербургским ветеранам и труженикам тыла могут дать льготы по оплате за вывоз мусора. Депутаты ЗакСобрания предлагают сократить для них тарифы в два раза.

Авторами инициативы являются депутаты петербургского ЗакСА Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселева. Они предлагают установить ежемесячную компенсацию в размере 50%. На это могут рассчитывать почти 100 тысяч льготных категорий граждан. Документ был одобрен членами комитета по законодательству на заседании 14 февраля.

Проект планируется реализовать за счет средств из городского бюджета. Сумма на данный момент не называется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти сотрудники МФЦ обслужат ветеранов на дому.

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