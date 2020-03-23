Жириновский призвал уволить профессора ВШЭ за неуместный пост в Facebook

Речь идет о профессоре НИУ ВШЭ Олеге Матвейчеве, который опубликовал в пост в социальной сети, в котором сообщил, что нужно вернуть 37 год. Таким образом он отреагировал на то, что некоторая часть учащихся отказалась заполнять необходимые анкеты для прибывших из стран с непростой ситуацией с COVID-19.

Позднее, после обрушившейся критики, профессор удалил свой пост, который позднее назвал всплеском эмоций. Теперь комиссия ученого совета по этике оценит слова Матвейчева и решит, какие меры будут предприняты в его отношение. Об этом сообщают РИА-новости.

В ВШЭ уже высказали мнение о том, что слова профессора неприемлемы.

Отреагировал на подобный инцидент и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Депутат призвал руководство ВШЭ уволить профессора, ведь человек, который позволяет себе подобные слова не может заниматься преподавательской деятельностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Tele2 и петербургский филиал НИУ ВШЭ открыли контактный центр на базе вуза.