УЕФА официально перенес финалы европейских кубков

УЕФА официально перенес финалы европейских кубков
УЕФА отменяет и переносит матчи. Фото: pixabay.com

Сообщение об этом появилось вчера, 23 марта, на сайте спортивной ассоциации. Ранее финалы еврокубков должны были пройти в мае.

В результате мер, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, переносятся итоговые матчи Лиги чемпионов (мужской и женской) и Лиги Европы.

Пока что, информация о новых датах проведения матчей, не сообщается. После необходимых обсуждений, УЕФА сообщит о принятых решениях.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен был состояться 30 мая в Стамбуле. Победитель Лиги Европы должен был определиться 27 мая в Гданьске, а финал женской Лиги чемпионов должен был пройти 24 мая в Вене.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чемпионат Европы по футболу перенесли на 2021 год. До последнего момента возможность переноса отвергалась, но коронавирус и его стремительное распространение внес свои коррективы.

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