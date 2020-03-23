Член МОК заявил о переносе Олимпиады-2020

Решение о возможном переносе будет принято в течение месяца. Фото: pixabay.com

Решение о возможном переносе будет принято в течение месяца. Фото: pixabay.com

Официально же решение об отмене или переносе пока не принято.

Член МОК Дик Паунд заявил, что было принято решение об отсрочке олимпиады. Он сообщил, что не знает о дальнейших действиях, но точно убежден, что 24 июля начала Игр точно не будет. Слова Паунда привел сайт USA TODAY Sports.

Позднее, в МОК прокомментировали слова своего представителя, назвав их исключительно личным мнением Паунда, ведь никаких решений на данный момент не принято. Об этом сообщают РИА-новости.

Примечательно, что ранее отправлять своих спортсменов на Игры отказались Австралия и Канада. Это связано с распространением коронавирусной инфекции.

Представители олимпийского комитета России же предпочтут дождаться официального решения по поводу проведения спортивного мероприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МОК примет решение о проведении Олимпиады в Токио в течение месяца.