У «Старой деревни» загорелся торговый павильон

Крайний павильон у штрафстоянки загорелся поздно вечером, 23 марта. Происшествие произошло в Приморского районе Петербурга рядом со станцией метро «Старая деревня». Информацию о возгорании вместе с фотографиями опубликовал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Позже появилась и официальная информация от ГУ МЧС по Петербургу. Сообщение о начавшемся пожаре поступило в ведомство в 22:03. Загорелось помещение площадью 50 квадратных метров.

На место происшествие прибыло четыре пожарных расчета. Через час возгорание удалось ликвидировать.

О пострадавших не сообщается. Причина пожара неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные два часа тушили частный дом в Сланцевском районе в понедельник, 23 марта. Причины пожара также неизвестны. Никто не пострадал.