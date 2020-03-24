Рецидивисты вымогали 100 тысяч рублей у жителей поселка Никольский

В Подпорожском районе Ленобласти полиция задержала двоих мужчин по подозрению в вымогательстве.

Согласно данным ГУ МВД по региону, накануне, 23 марта, в полицию обратились четверо мужчин, проживающих в доме №7 по Новой улице в поселке Никольский. Они рассказали, что днем ранее в их квартиру ворвались неизвестные, напали на них, а после потребовали от них 100 тысяч рублей.

В день обращения полиция задержала двоих ранее судимых мужчин, подозреваемых в произошедшем. Одного из них задержали в том же доме, где произошло преступление, а второй был найден у дома №4 по улице Советская.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчине задержали подрядчика-вымогателя.