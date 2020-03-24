Пожилая петербурженка «сняла порчу» и лишилась 200 тысяч рублей

В Московском районе Санкт-Петербурга пенсионерка воспользовалась услугой «снятия порчи» и отдала за это более 200 тысяч рублей.

Пожилая жительница города на Неве поддалась речам мошенницы, убедившей её в необходимости «снятия порчи». Злоумышленница подошла к старушке возле одного из домов по Звездной улице. После непродолжительного разговора они отправились домой к потерпевшей.

Предприимчивая гадалка успела не только снять порчу, но и «захватить» с собой из квартиры 206 тысяч рублей, а также несколько сотен долларов. Пенсионерка срочно обратилась в полицию, рассказав, что незнакомка была одета в светло-серые брюки, черную куртку и носила на голову серую кепку. Мошенницу разыскивают, передали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

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