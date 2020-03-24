В Петербурге художник осужден за угрозу убийством

В Петербурге художник осужден за угрозу убийством
Кроме того, обвиняемый при этом угрожал двумя ножами. Фото: Baltphoto

Суд Петербурга назначил наказание в виде обязательных работ на 140 часов мужчине, который угрожал убить своего знакомого.

Суд установил, что в июне прошлого года художник-дизайнер в ходе внезапно возникшего конфликта с потерпевшим, «имея умысел на психологическое воздействие, с целью создания у последнего страха за свою жизнь, высказал словесные угрозы убийством», сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Кроме того, обвиняемый при этом угрожал двумя ножами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что предприниматель из Северной столицы решил избавиться от конкурента из Ленинградской области, заказав его убийство за 700 тысяч. Убийства, однако, так и не произошло, а злоумышленника задержали.

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