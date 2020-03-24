Volkswagen прекращает производство в России из-за коронавируса

Volkswagen прекращает производство в России из-за коронавируса
Volkswagen. Фото: pixabay

Немецкая компания Volkswagen приостанавливает сборку автомобилей в России из-за дефицита компонентов для авто, которые поставляют из Европы.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя компании, производство будет приостановлено на заводе в Калуге, а также в Нижнем Новгороде, где происходит контрактная сборка. Работа приостанавливается на следующей неделе, 30 марта.

Согласно текущим планам, производство должно возобновиться через две недели. Эт время будет рассматриваться как простой, а персоналу продолжат платить зарплату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России уменьшается спрос на новые автомобили.

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