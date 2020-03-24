В России уменьшается спрос на новые автомобили

Аналитики также прогнозируют повышение стоимости автомобилей на 10-15% до конца года. Фото: pixabay.com

Аналитики также прогнозируют повышение стоимости автомобилей на 10-15% до конца года. Фото: pixabay.com

Коронавирусный кризис, сопряженный с резким падением рубля, неблагоприятно сказывается, в том числе на автомобильном рынке в России.

Количество потенциальных клиентов, посещающих отечественные автосалоны, сократилось едва ли не вдвое — на 40%. Сразу после крупного взлета доллара спрос на новые машины резко подскочил, однако сейчас возвращается к показателям до кратковременного ажиотажа.

Эксперты считают, что в течение 2020 года снижение продаж может достигнуть от 12% до 30%. Текущий год обещает быть одним из наиболее сложных для автодилеров. При этом опасность таится даже не в падении продаж, а в том, что клиенты будут уходить на альтернативные станции технического обслуживания из-за роста цен на оригинальные запчасти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице сокращаются объемы автомобильного производства.