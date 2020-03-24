В Петербурге сократилось производство автомобилей

В январе-феврале 2020 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 59 700 легковых автомобилей, что на 2% меньше объема производства за первые два месяца прошлого года.

В феврале объем производства увеличился на 0,3% и составил 32 200 автомобилей. Это лучший результат для последнего месяца зимы за последние шесть лет, сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

«Динамика выпуска автомобилей в Петербурге по-прежнему намного лучше, чем в целом по России, где производство машин за два месяца сократилось на 14%. Положительный результат февраля стал возможен, в том числе, благодаря старту производства обновленной модели Hyundai Solaris и высокому спросу на продукцию петербургского автопрома в начале года», — комментирует гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

В январе-феврале общий объем продаж петербургских автомобилей в России увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автомобильный рынок Петербурга находится в стадии стагнации. В этом году машину купили всего на 1% больше, чем в предыдущем.