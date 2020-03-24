Коронавирус не побудил петербуржцев скупать интим-товары

Производители товаров для взрослых по всему миру сообщают о росте спроса с начала пандемии коронавируса. Люди выбирают самоизоляцию и ищут развлечения на этот период. Петербург данная тенденция, похоже, обошла стороной.

«Продажи в Петербурге упали в рознице. Более-менее нормально было прошлую неделю, но понедельник оказался провальным. Продажи снизились на 20%», — рассказал gazeta.spb.ru основатель сети магазинов укрепления семьи «Розовый Кролик» Максимилиан Лапин.

При этом в Москве спрос на интим-товары оказался выше. Четыре дня подряд выручка в розничных магазинах была больше, чем ожидалось. Проблем с продажами также нет в Воронеже, Крыму, Перми и Новом Уренгое.

С чем связано снижение интереса к интим-товарам в Петербурге, непонятно. Не исключено, что горожане предпочитают покупать «игрушки для взрослых» онлайн.

«В интернет-магазине идет небольшой рост спроса. Продажи лучше, чем в марте год назад», — отметил Максимилиан Лапин.

Тем, кто все-таки решит не отказывать себя в удовольствие во время самоизоляции, создатель «Розового кролика» рекомендует поторопиться с покупками. Российской интим-индустрии может грозить кризис. Из-за роста курса валют наблюдаются проблемы с поставками.

«Товар заканчивается. Я удивляюсь, что люди до сих пор не скупают его. Поставки, дай Бог, разрулятся к лету. До этого, если товар будет, то очень дорогой. Сейчас он пока по старым ценам», — рассказал Лапин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продажи презервативов в России за последнюю неделю увеличились на 30%. Рост спроса также отмечают производители интим-товаров. Так, немецкий создатель секс-игрушек Womanizer заявил об увеличении продаж на 50% по сравнению с ожидаемыми результатами. Особенно тенденция заметна в Италии и США. Производитель такой интерес связывает с тем, что все больше людей остаются дома и ищут способы разнообразить досуг.