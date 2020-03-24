В Петербурге в апреле введут новый детский сад и школу

Образовательные учреждения были построены застройщиками за свой счет.

В Петродворцовом районе подходит к завершению возведение детского сада. Его воспитанниками смогут стать 110 детей. Трехэтажное здание построено во дворе жилого комплекса «Новые кварталы Петергофа». Учреждение оснащено всем необходимым для комфортного пребывания детей. Внутри расположен бассейн, спальни, столовые, игровые, а также залы для занятия спортом и музыкой. Строительство организовал ООО «Охтинский разлив». Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству Санкт-Петербурга.

Также, в ближайшее время будет введена в эксплуатацию школа, которую построили в жилом квартале «Чистое небо» в Приморском районе. Школа сможет обучать 1100 учеников. Здание оборудовано всем необходимым — бассейны, спортивные залы, библиотека, столовая, просторные кабинеты. Во дворе учреждения отстроен стадион с футбольным полем и площадками для других игр и занятий спортом. Строительство велось ООО « СК Каменка».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за год в два раза уменьшились очереди в детские сады.