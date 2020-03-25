В Госдуме предложили на время карантина освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ

В Госдуме предложили освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина.

Инициатива принадлежит депутату от ЛДПР Василию Власову, сообщает РИА «Новости».

Соответствующее предложение отправлено министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Владимиру Якушеву.

По словам депутата, счета за коммуналку увеличатся из-за постоянного пребывания россиян дома в связи с карантинными мерами. Кроме того, на фоне общего снижения доходов дополнительные издержки могут подорвать финансовое благополучие многих жителей России.

Депутат просит главу Минстроя дать оценку инициативы и возможность ее реализации.

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По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 422 945 человек. Скончались 18 907, при этом 109 144 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 495 человек. При этом 27 вылечились.

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