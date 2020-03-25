МКБ проанализировал наличные траты россиян

Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал показатели выручки торговых компаний-клиентов банка в марте. Анализ показал, что в некоторых сегментах был многократный рост наличной денежной выручки по сравнению с февралем.

За первые 23 дня марта россияне потратили супермаркетах на 20-30% больше наличных, чем за весь февраль. Причем рост наличной выручки наблюдается во всех сегментах – от премиальных супермаркетов, до магазинов у дома. Схожая динамика и по выручке аптек. Здесь рост наличных на треть. Медицинские центры, напротив, недосчитались средств – падение выручки порядка 18% по сравнению с февралем. Перевод сотрудников многих компаний на удаленную работу, а также скачок курса доллара дал значительный прирост выручки также у магазинов электроники.

При этом клиенты МКБ увеличили и безналичные траты: на 51% увеличились расходы в гипермаркетах, еще больше – на 70% — увеличились расходы на аптеки.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране клиенты многих банков, включая МКБ, стали чаще расплачиваться картой,

— рассказывает заместитель директора департамента развития альтернативных каналов обслуживания МКБ Глеб Забелин. –

Но значительное количество граждан продолжают активно использовать наличные, в марте они стали еще больше тратить в магазинах. Сейчас уместно говорить не о сокращении наличных в рознице, а о резком увеличении, особенно в отдельных сегментах».

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (МКБ) — универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

С более подробной информацией о банке можно ознакомиться на сайте.