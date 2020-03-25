«Забрали мечту». Российский пловец не согласен с переносом Олимпиады на 2021 год

Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа. Фото: Pixabay

Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа. Фото: Pixabay

Вице-чемпион мира по плаванию Андрей Минаков не согласен с переносом Олимпиады в Токио на 2021 год.

«Не согласен с переносом Игр. Нет никакой гарантии, что через год все нормализуется. Я уважаю любое решение Международного олимпийского комитета (МОК). У нас забрали мечту», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился перенести летние Олимпийские игры в Токио на 2021-й год. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с главой МОК Томасом Бахом предложил перенести Олимпиаду на следующей год из-за коронавируса. В итоге предложение приняли.

Олимпиада — 2020 должна была пройти с 24 июля по 8 августа.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 425 059 человека. Скончались 18 944, при этом 109 225 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 658 человек. При этом 29 вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Бах подчеркнул, что сейчас принимать окончательное решение было бы преждевременно. МОК и заинтересованные стороны ведут обсуждения о возможности проведения Олимпийских игр. Под угрозой соревнования оказались из-за пандемии коронавируса.