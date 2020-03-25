Прокуратура добивается взыскания денег с организации в пользу петербурженки

Прокуратура провела проверку после жалобы жительницы Петербурга о нарушенных правах.

В ходе проверки выяснилось, что между женщиной и коммерческой организацией был заключен договор об оказании юридических услуг, оплата по которому в размере 37 тыс. рублей была произведена в полном объеме, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Однако организация не и исполнила договор, и женщина написала заявление о его расторжении. Деньги организация не возвращала.

Прокурор обратился в суд заявлением о взыскании с организации в пользу заявительницы денежных средств, а также штрафа за несоблюдение добровольного порядка их возврата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудница «Газпроммежрегионгаз» поверила незнакомцу, который позвонил ей и, представившись сотрудником «Сбербанка», попросил перевести деньги на указанный счет. В результате женщина рассталась с 4 миллионами рублей. Выяснилось, что мошенник втерся в доверие пострадавшей, объяснив, что с её счета кто-то пытался украсть денежные средства.