Мошенники похитили у сотрудницы «Газпрома» 4 миллиона рублей

К сожалению, телефонное мошенничество все еще является распространенным способом кражи денег. Фото: pixabay.com

К сожалению, телефонное мошенничество все еще является распространенным способом кражи денег. Фото: pixabay.com

Сотрудница «Газпроммежрегионгаз» поверила незнакомцу, который позвонил ей и, представившись сотрудником банка, попросил перевести деньги на указанный счет.

В результате женщина рассталась с 4 миллионами рублей, сообщили gazeta.spb.ru в правоохранительных органах во вторник, 24 марта. Выяснилось, что мошенник втерся в доверие пострадавшей, объяснив, что с её счета кто-то пытался украсть денежные средства.

Тогда женщина без промедления сняла все имеющиеся на счетах финансы в размере 4 млн рублей и перевела их на указанный злоумышленником номер. После этого преступник пропал вместе с деньгами. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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