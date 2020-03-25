Эксперты из компании «Манго Телеком», специализирующейся на коммуникациях для бизнеса, рассказали, что в первую очередь важно учесть, когда менеджеры по продажам начинают работать из дома — как не остаться без клиентов, без сделок и без денег?

На решениях MANGO OFFICE построены контакт-центры нескольких тысяч российских предприятий, в том числе те, которые с самого начала создавались как удаленные — когда операторы входят на линию не с рабочего места в офисе, а из дома, подключаясь через интернет.

Меня хорошо слышно?

Такого вопроса быть не должно. В колл-центрах у всех неспроста профессиональные гарнитуры с шумоподавлением: вокруг оператора — не тишина, а очень шумные соседи. Точно так же, как сейчас у многих дома — в связи с карантином. Если продавец подключается к АТС компании из своей квартиры, чтобы принимать звонки клиентов или звонить самому, вам стоит убедиться, что в трубке клиента он звучит как надо.

Комплектные наушники с микрофоном от смартфона — решение, но, конечно, не идеальное. Можно работать просто со смартфона — без наушников, но, совершив первую сотню звонков, продавец будет мечтать о «хэндс-фри». А если продавец использует для звонков динамики и микрофон компьютера — «Спасите наши уши!» будут умолять уже клиенты. Отправляя консультантов работать домой, стоит как минимум раздать им гарнитуры с рабочих мест, советуют специалисты «Манго Телеком»

Все меняется. Скрипты — тоже

В мире сейчас одновременно происходит столько всего, что люди теряются — так быстро меняется жизнь. И нелогично, если в эпоху настолько глобальных перемен, ваши подходы к клиентам будут оставаться прежними.

«Подумайте, что изменилось у людей, которым вы продаете свои продукты или услуги, в каких они оказались обстоятельствах, что их сейчас больше всего беспокоит или тревожит, — и адаптируйте переговорные тактики», — советуют эксперты. Опытные продавцы способны отлично импровизировать, но им может не хватить актуальной информации — о новых спецпредложениях или акциях. Будет надежнее если, говоря с клиентами, они будут видеть, что необходимо в нужный момент разговора на экране своего компьютера.

Очень горячая линия

Все продавцы прошли обучение, знают продукт и цены. Но бывают трудные случаи, когда клиента интересуют очень тонкие детали или нестандартное ценообразование. В общем, продавцу нужно проконсультироваться с кем-то, кто разбирается лучше.

«Некоторые наши корпоративные клиенты, — рассказывают в «Манго Телеком», — построили «горячую линию» для «горячей линии». Это внутренний телефонный номер, по которому любой сотрудник может позвонить и ему ответит эксперт, до мельчайших подробностей знающий продукт». Стоит завести такой номер для консультаций или чат в корпоративном мессенджер, обеспечить дежурство в этом канале и оперативную реакцию на обращения, чтобы продавцы смело могли говорить: «Я узнаю и перезвоню через минуту» — и действительно через минуту перезванивать.

Автоматическая… дисциплина

Не все продавцы одинаково дисциплинированы. На исходящих звонках поддерживать ритм работы с клиентами можно постоянным контролем со стороны руководителя или с помощью самой телефонии. В систему загружается база, с которой нужно связаться в течение дня, и телефония будет автоматически соединять продавцов с клиентами: звонок, небольшая пауза, чтобы зафиксировать итоги разговора, новый звонок. Сотруднику не придется ни набирать номера, ни попадать на «занято».

И больше мотивации

Естественно, удаленная работа продавцов требует больше внимания со стороны руководителя. Люди вполне могут терять интерес, ощущать себя брошенными.

«На профессиональной телефонии у вас в руках есть статистика, при помощи которой вы в режиме онлайн можете сравнивать показатели сотрудников и замечать провалы по эффективности», — напоминают эксперты. Но при этом не советуют использовать ее для наказаний. «Это, скорее, повод зайти в чат и спросить, как дела, поговорить с сотрудником по телефону, приободрить», — рекомендуют в «Манго Телеком». Общаться с продавцами нужно каждый день, ставить и объяснять задачи, получать обратную связь. Надо помнить, что, накапливая негатив, продавцы могут начать транслировать его на клиентов. Этого нельзя допускать, а для дополнительного контроля имеет смысл использовать не только аналитику по совершенным звонкам и закрытым сделкам, но и средства речевого анализа. Если они выявят на линии конфликтный разговор, руководитель продаж по крайней мере тут же получит об этом уведомление и сможет вмешаться.