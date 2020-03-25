На Бумажной петербуржцам бесплатно раздают антисептики

На Бумажной петербуржцам бесплатно раздают антисептики
Петербуржцы хотят получить антисептик. Фото: Вконтакте

Судя по фотографиям, выстраивается очередь.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор». На снимке, которые попали в сеть, видно, что вокруг канистр с антисептиком столпились петербуржцы. Средство раздает институт ГосНИИхимналит на Бумажной улице.

Напоминаем, что во время пандемии коронавируса необходимо как можно чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком для дезинфекции. Сейчас средство не так уж просто найти в продаже. Некоторые петербуржцы отмечают, что есть дефицит и продуктов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге в три раза увеличат объемы производства антисептиков. «Росбио» выпускает порядка 25 наименований антисептических средств. Как рассказали в пресс-службе Смольного, годовой объем производства популярного препарата хлоргексидина составляет 3,5 млн флаконов.

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