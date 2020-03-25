«Хеликс» начнет проверять петербуржцев на коронавирус

Тест на коронавирус в "Хеликсе" будет платным. Фото: mosgorzdrav.ru

Тест на коронавирус в "Хеликсе" будет платным. Фото: mosgorzdrav.ru

Сеть лабораторных центров «Хеликс» получила аккредитацию Роспотребнадзора на проведение тестов на коронавирус в Петербурге. Провериться на COVID-19 смогут все желающие.

Скрининговое тестирование компания планирует запустить с 26 марта. Сдать анализы можно будет во всех диагностических центрах, работающих под брендом «Лабораторная служба Хеликс».

«Срок выполнения теста составит 1 сутки», — уточнили на сайте лабораторных центров «Хеликс».

Персонал центров будет работать в защитных костюмах и масках. После каждого клиента будет проводиться дезинфекция. Обработке в том числе подвергнутся дверные ручки, ресепшн и кресло для взятия биоматериала.

Сдача анализа будет платной. Исследования будут выполняться на тест-системах ФБУН ГНЦ Вб «Вектор» Роспотребнадзора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге выздоровели три пациента, у которых был диагностирован коронавирус. Под наблюдением врачей остаются 16 человек.