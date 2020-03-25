Кокорину приглянулись модные туфли Азмуна

Кокорину приглянулись модные туфли Азмуна
Азмун поделился новым снимком. Фото: https://www.instagram.com/sardar_azmoun/

Футболисты общаются в социальных сетях, несмотря на разделяющее их расстояние.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Нападающий «Зенита» Сердар Азмун выложил новую фотографию в Instagram-аккаунте. На снимке игрок хвастается своим черным образом и красивыми туфлями. Пост прокомментировал форвард «Сочи» Александр Кокорин, который попросил одолжить ему обувь.

«Туфли можешь дать потаскать?»

— написал он.

Напоминаем, что одно время Кокорин и Азмун играли за одну команду и неплохо между собой общались. Сейчас футболист отправился на юг, но продолжает общаться с коллегами в интернете.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РФС проверили пост Дзюбы на расизм. Футболист сравнил игроков «Зенита» с обезьянами из известных советских мультфильмов.

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