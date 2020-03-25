В России отзывают 5 тыс. кроссоверов Porsche

В России отзывают 5 тыс. кроссоверов Porsche
Владельцам машин стоит их отвезти в сервисный центр. Фото: Pixabay

Дело в том, что у автомобилей есть неисправность, которая может стать причиной поломки.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщает «Росстандарт». Компания Porsche решила отозвать с российского рынка более пяти тысяч автомобилей, которые были проданы в период с 2014 по 2019 годы. Дело в том, что у машин есть неисправность, которая может привести к поломке крепления топливного фильтра. Как результат: утечка топлива и его возгорание.

В компании просят владельцев автомобилей сдать их в ближайший сервисный центр. Там их бесплатно доработают, а крепления заменят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзывает более 12 тыс. автомобилей Lada из-за проблем с тормозами. Причина отзыва — проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

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