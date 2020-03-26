Продавщица креветок в Ухане стала первой зараженной коронавирусом

В Китае нашли человека, который стал первым в мире зараженным новым типом коронавируса.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на китайские СМИ, первый случай коронавируса был выявлен у продавщицы живых креветок на рынке «Хунань» в городе Ухань, который стал эпицентром распространения заболевания.

11 декабря 2019 года она обратилась в больницу с повышенной температурой. Там ей поставили два укола, которые не помогли выздороветь, как это обычно происходит.

Спустя пять дней она обратилась в другую больницу при Хуачжунском университете науки и технологии. Позже стало известно, что она стала первым человеком с коронавирусом. Однако эксперты так и не смогли определить, каким образом она заразилась коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по словам ученых, теплая погода не влияет на скорость распространения коронавируса.