Ученые: теплая погода не влияет на скорость распространения коронавируса

Климатические условия не влияют на распространение коронавируса и его активность не спадет этим летом, уверяют врачи из Италии.
Как сообщает Il Giornale, исследование специалистов из Миланского университета Бикокка, Римского университета III и Кьети-Пескара показало, что между количеством зараженных и климатическими условиями в Китае и Италии нет никакой связи.
Вирусологи отмечают, что распространение вируса действительно замедляется в жару, однако это не может обнадеживать. По словам специалистов, в борьбе с вирусом будет эффективна не жаркая погода, а принимаемые государствами меры.
Также известно, что влияние высоких температур на вирус не имеет лабораторно подтвержденных доказательств.
Ученые уверены, что к лету активность вируса не спадет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кошки и собаки не являются переносчиками коронавируса.