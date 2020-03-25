Кошки и собаки не являются переносчиками коронавируса

Петербуржцы не должны бояться за своих домашних животных – они точно не заболеют.

Об этом стало известно сегодня, 25 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе Смольного. В управлении ветеринарии города заверили, что ни кошки, ни собаки не болеют коронавирусом, а также не являеются переносчиком инфекции. Теперь петербуржцы могут выдохнуть и не переживать за своих домашних питомцев – им не страшна страшная болезнь.

Напоминаем, что на данный момент в России коронавирус диагностировали у 650 человек. В Петербурге в больнице имени Боткина инфекцию подозревают у 52 пациентов, они находятся под наблюдением врача.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 100 тыс. петербуржцев могут остаться без работы. Всему виной — коронавиурс, который закрывает все общественные места.