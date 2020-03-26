Утром в центре Петербурга горел НИИ растениеводства имени Вавилова

Утром в четверг, 26 марта, в Адмиралтейском районе Петербурга вспыхнул пожар в здании НИИ растениеводства имени Вавилова.

Согласно данным ГУ МЧС по городу, экстренные службы получили сообщение о пожаре в 8.20 утра. Все произошло в доме №44 по Большой Морской улице, где расположен Федеральный исследовательский центр имени Николая Вавилова. Возгорание произошло на третьем этаже.

На месте работали 14 спецмашин и 63 спасателя. Огонь распространился в кабинете площадью 15 кв.м. Через 10 минут после сообщения о произошедшем пожару был присвоен второй ранг. Локализовать пожар удалось в девять утра.

О возможных пострадавших не сообщается.

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